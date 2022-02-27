Последнее обновление: 27.02.2022 13:50

В центр Минска движется военная техника

В сети появились немногочисленные подтверждения, что силовики отправили в центр Минска военную технику.

Речь идет об автозаках и авто для перевозки личного состава. Тяжелой техники пока не замечено. Причина силового усиления центра столицы – проводимый властями референдум.

Кроме того, правозащитники сообщили о серии превентивных задержаний и профилактических бесед с политически активными гражданами как накануне, так и в день проведения референдума.

В частности, стало известно о задержании сегодня утром лидера бобруйского филиала партии ОГП Людмилы Смирновой.

По данным волонтеров «Списки задержанных» в Минске по политическим мотивам в период с 21 по 26 февраля были задержаны не менее 48 человек.



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