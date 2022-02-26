Макрон попросил Лукашенко отказаться быть вассалом и пособником войны против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре попытался убедить Лукашенко в необходимости скорейшего вывода российских войск с территории Беларуси.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Елисейского дворца.

Макрон подчеркнул, что появление подразделений российской армии в Беларуси привело “к односторонней и несправедливой войне” и подчеркнул, что “братские отношения между белорусским и украинским народами должны были бы заставить Беларусь отказаться быть вассалом и фактически пособником в войне России против Украины”.

Лидер Франции предупредил Лукашенко о недопустимости разрешения на размещение на территории страны российского ядерного оружия.

Макрон подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международным сообществом для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинскому народу.