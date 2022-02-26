Литва и Румыния закрывают небо для российских самолетов

Румыния и Литва закроют воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщили министры двух стран.

«Румыния присоединилась к странам — членам ЕС и запретила российским авиалиниям летать через наше воздушное пространство. Румыния призывает партнеров к аналогичным действиям», — написал в Twitter глава румынского МИД Богдан Ауреску.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил в свою очередь, что страна запретит полеты российских самолетов в субботу вечером.

«Министерство [транспорта] готовит проект постановления правительства, заседание назначено на сегодняшний вечер. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто одновременно», — написал министр в Facebook.

Ранее, Великобритания, Польша, Латвия, Эстония, Чехия и Болгария заявили о закрытии своего неба для российских самолетов.

Теперь, чтобы попасть из Москвы в Калининград, самолеты должны будут лететь через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря.