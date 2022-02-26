Последнее обновление: 26.02.2022 09:35

Болгария закрыла для России воздушное пространство

Болгария закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

«Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгария, включая воздушное пространство над территориальными водами», — говорится в сообщении.

Запрет начал действовать с 00:00 26 февраля, передает РБК.

В ведомстве объяснили, что приняли такое решение в связи «с эскалацией военного конфликта и в знак солидарности с Украиной». Ранее, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.



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