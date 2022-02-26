Казахстан отказался воевать против Украины по просьбе Путина

Казахстан, который является одним из ближайших союзников России, отказал Путину в просьбе присоединиться к войне против Украины.

Об этом пишет NBC со ссылкой на источники в Совбезе США (National Security Council).

Казахстан заявил, что не признает созданные Россией псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.

США приветствовали заявление Казахстана о войне в Украине.

"Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают "ЛНР" и "ДНР". Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина в Украине", - заявили в Совбезе США.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ белорусский генерал-лейтенант Станислав Зась сообщил о возможности ввести "миротворцев" ОДКБ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.