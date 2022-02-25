Тайвань заявил о присоединении к санкциям против России

Тайвань осуждает «вторжение России на Украину и присоединяется к международным экономическим санкциям против России.

Об этом сообщает пресс-служба тайваньского Министерства иностранных дел, передает РБК.

«Чтобы заставить Россию прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, правительство Китайской Республики (Тайвань) объявляет о присоединении к международным экономическим санкциям против России», — говорится в сообщении МИДа.

При этом в министерстве не уточнили, о каких именно санкциях идет речь.

В министерстве отметили, что власти Тайваня выступают против любого одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением и поддерживает мирный, рациональный диалог и переговоры для разрешения разногласий.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве отметили, что продолжат тесную координацию с Соединенными Штатами и другими странами-единомышленникам, чтобы «избавить Украину от ужасов войны, а также как можно скорее восстановить мир и стабильность в регионе».