Последнее обновление: 25.02.2022 14:41

Формула-1 объявила об отмене Гран При России

Руководство Формулы-1 приняло решение отменить Гран При Сочи, которое должно было состояться в этом году из-за вторжения войск РФ в Украину.

Об этом решении сообщается на официальном сайте Формулы-1, передает УНИАН.

"Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации.

В четверг вечером Формула-1, FIA и команды обсудили позицию нашего вида спорта, и пришли к выводу, с учетом мнения всех заинтересованных сторон, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", - говорится в заявлении.

Добавим, что гонка этого года должна была стать последней на гоночной трассе в Сочи, где российский этап Ф1 проводился с 2014 года. Начиная со следующего сезона Гран При планировалось проводить на автодроме "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом.



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