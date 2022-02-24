Последнее обновление: 24.02.2022 14:19

Турция призвала Россию прекратить спецоперацию против Украины

Турция призывает Россию немедленно прекратить "несправедливую и незаконную" военную операцию против Украины.

"Мы считаем неприемлемым военную операцию, начатую ВС РФ в отношении Украины. Эта атака, помимо разрыва Минских договоренностей, является серьезным нарушением международного права и представляет серьезную угрозу безопасности нашего региона и всего мира.

Турция, которая считает, что необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет стран, выступает против смены границ с помощью оружия.

Мы также призываем Российскую Федерацию как можно скорее прекратить эти несправедливые и незаконные действия. Наша поддержка политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины будет продолжена впредь", - говорится в заявлении властей Турции.

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