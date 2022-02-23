Украина в полночь переходит на режим чрезвычайного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении с 24 февраля (с полуночи) чрезвычайного положения в стране.

Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов. Согласно указу Президента Украины, который поддержала Рада, чрезвычайное положение вводится по всей территории Украины (кроме Луганской и Донецкой областей, а также временно оккупированного Крыма) с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.

Из документа следует:

чрезвычайное положение вводится по всей стране - кроме Донецкой и Луганской областей, где действует особый режим в связи с проведением военной операции;

будет установлен особый режим въезда и выезда в страну и по необходимости ограничена свобода передвижения;

при необходимости будут ограничено движение машин, организованы досмотры, усилена охрана общественного порядка и объектов критической инфраструктур;

запрещаются массовые мероприятия;

предусматривается временная или постоянная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с предоставлением им нового жилья;

при необходимости может быть введен комендантский час;

призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается менять место проживания без уведомления властей;

запрещается распространение информации, которая может дестабилизировать обстановку;

вводится регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрещено делать любительские радиопередатчики для личного и коллективного пользования;

при необходимости могут быть введены особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.