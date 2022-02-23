Власти Великобритании пересмотрят лицензию Russia Today

Правительство Великобритании обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT (Russia Today), заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в палате общин британского парламента.

«Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис отправила запрос в Ofcom с просьбой заново изучить вопрос с лицензией на вещание телеканала RT», — сообщил он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Ofcom будет проверять российский новостной канал Russia Today, который транслируется в Великобритании.

«Что касается Russia Today, я считаю, что он регулярно транслирует пропаганду и фальшивые новости и фактически является рукой российского государства, и я уверена, что Ofcom рассматривает этот вопрос», — сказала Трасс.

Опасения по поводу вещателя усилились в последние дни, поскольку депутаты призвали Бориса Джонсона к более жесткому ответу на решение Путина признать Л/ДНР, пишет The Telegraph.

Лидер лейбористов Кир Стармер заявил в палате общин, что RT следует запретить, чтобы пресечь «кампанию дезинформации» со стороны бесплатного эфирного канала. Представитель Ofcom ответил на это, что «все лицензиаты должны соблюдать правила Ofcom, включая должную точность и должную беспристрастность».

«Учитывая серьезность украинского кризиса, мы будем рассматривать жалобы на освещение этой проблемы в новостях любого вещателя в приоритетном порядке», — заверил Ofcom.

Регулятор уже оштрафовал канал на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил беспристрастности в отношении сообщений о войне в Сирии и отравлениях в Солсбери семьи Скрипалей. В ноябре RT проиграл апелляцию в Апелляционном суде Великобритании, чтобы отменить это решение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае аннулирования лицензии RT Россия примет адекватные меры.