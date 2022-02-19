Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.

Если саммит стран — участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет документ признан Украиной как недействительный вместе с пунктами, которые подписали в 1994 году, сообщил президент.

«Созвать [консультации] поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — заявил Зеленский, которого цитирует РБК.

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения.

Документ вступил в силу в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписавшие договор государства в связи с удалением с территории Украины ядерного оружия брали на себя обязательства уважать суверенитет Украины, воздерживаться от применения силы в ее отношении.

После аннексии Крыма власти Украины уже предлагали обратиться к этому документу. В 2016 году привлечь страны — подписанты Будапештского меморандума к переговорному процессу предлагал президент страны Петр Порошенко. В апреле 2019 года Александр Турчинов, занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил, что «ядерное разоружение было исторической ошибкой» Украины. «Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны», — сказал Турчинов.