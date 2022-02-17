Последнее обновление: 17.02.2022 08:10

Венесуэла будет расширять военное сотрудничество с Россией

Венесуэла будет наращивать сотрудничество в военной сфере с Россией для защиты мира и суверенитета Боливарианской Республики, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Мы пересмотрели планы военного сотрудничества и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности», - заявил Мадуро в эфире ТВ.

«У министра обороны Владимира Падрино есть четкие указания по этому поводу, мы будем расширять программу с такой военной державой, как Россия», - сказал он, передает ТАСС.

Президент добавил, что «Россия пользуется полной поддержкой Венесуэлы перед угрозами со стороны НАТО и западного мира».

В среду началась рабочая поездка в Венесуэлу вице-премьера РФ Юрия Борисова, возглавляющего межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с Венесуэлой.



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