Канада предоставит Украине летальное вооружение и боеприпасы на сумму в 7,8 млн канадских долларов (5,4 млн евро), сообщил в понедельник, 14 февраля, премьер-министр Джастин Трюдо.

Кроме того, Киеву выделят кредит на сумму до 500 млн канадских долларов (347 млн евро), передает DW.

"Это ответ на конкретный запрос Украины - в дополнение к уже предоставленному нами нелетальному оборудованию", - сказал Трюдо, добавив, что "целью этой поддержки со стороны Канады и других партнеров является сдерживание дальнейшей российской агрессии".

Таким образом, общая сумма кредитов Киеву с начала года достигнет 620 млн канадских долларов (430 млн евро).