Последнее обновление: 10.02.2022 13:44

Беларусь скатилась на 146-е место в рейтинге мировых демократий

В 2021 году в рейтинге мировых демократий по версии Economist Intelligence Беларусь заняла 146 место из 167-ми стран.

К демократиям составители рейтинга относят страны с индексом выше 6 баллов: Беларусь получила всего 2,41 балла. В том же 2020 году синеокой насчитали 2,59 балла.

Россия занимает 124 место, Казахстан — 128, а Украина располагается на 86 месте. В топ-5 мировых демократий вошли Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и Исландия. Замыкают рейтинг ЦАР, Конго, Северная Корея, Мьянма и Афганистан.

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