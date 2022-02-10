Байден обсудил с Макроном его встречи с Путиным и Зеленским

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, передает РБК.

«Президент ранее сегодня побеседовал с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии. Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе», — сказала Псаки.

По словам пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне пока не готовы оценивать результаты встречи Макрона и президента России Владимира Путина. При этом Псаки отметила, что Москва пока не предпринимает шаги по деэскалации ситуации.

Во вторник, 8 февраля, в Киеве прошли переговоры Макрона и президента Украины Владимира Зеленского. До этого Макрон встретился в Москве с Путиным. По результатам переговоров французский президент заявил, что и Украина, и Россия остаются приверженными выполнению минских соглашений.

«Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру», — сказал Макрон на брифинге с Зеленским.