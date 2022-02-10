Последнее обновление: 10.02.2022 11:13

США считают учения России и Беларуси эскалацией ситуации вокруг Украины

Администрация США считает проведение военных учений Россией и Беларусью действиями, направленными на эскалацию ситуации вокруг Украины.

Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

"Думаю, если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию <...>", - сказала она. "Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения", - добавила Псаки, отметив, что Россия "не предприняла шагов по деэскалации".

Сегодня стартовала активная фаза учений "Союзная решимость - 2022", которая продлится по 20 февраля.

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