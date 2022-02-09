Глава дипломатии ЕС сомневается в возможности вторжения России в Украину

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не считает возможным вторжение России в Украину.

"Я бы не сказал, что мы стоим на краю полномасштабной войны в стиле Второй мировой. Потому что я не верю, что Россия вторгнется в Украину - как Гитлер вторгся в Советский Союз в 1941 году", - заявил глава дипломатии ЕС во вторник, 8 февраля, на мероприятии, проводимом посольством Франции в США.

Боррель назвал конфликт вокруг Украины "самым критическим моментом со времени холодной войны", передает DW.

По его мнению, Москва оказывает давление на Киев с целью создать повод "сесть и поговорить" о том, что для нее важно, то есть, участвовать в переговорах по безопасности в Европе. России важна не Украина, а новая архитектура безопасности в Европе, добавил глава европейской дипломатии.