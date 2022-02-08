Последнее обновление: 08.02.2022 12:16

В Беларуси заблокированы сайты за «призывы» к срыву референдума

Генпрокуратура Беларуси заблокировала доступ к двум сайтам, «публикующим призывы к срыву референдума».

«По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-сайтам «zubr.media» и «xx2022.org», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Установлено, что на этих ресурсах размещались: недостоверные сведения о запланированном в феврале 2022 года в Республике Беларусь референдуме; призывы к порче бюллетеней во время голосования. Материалы мотивировали граждан Республики Беларусь к противоправному поведению, дискредитировали органы государственной власти и в целом Республику Беларусь», - объясняет свое решение ведомство.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование