Россия одобрила проект соглашения о гуманитарном контингенте Беларуси в Сирии

Правительство РФ одобрило проект соглашения о размещении гуманитарного воинского контингента Беларуси в Сирии.

"Одобрить представленный Минобороны РФ, согласованный с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом, Следственным комитетом и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Беларуси о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 3 февраля 2022 года.

Минобороны России поручено провести совместно с МИД переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать от имени правительства это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента в оказании гуманитарной помощи Сирии.

Согласно проекту, "белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий". В период пребывания на территории Сирии белорусский воинский контингент размещается в местах дислокации российской авиационной группы.