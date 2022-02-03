Последнее обновление: 03.02.2022 16:46

Байден сообщил о ликвидации главы ИГ

Американские военные ликвидировали главу террористической организации ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, заявил президент США Джо Байден.

«Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом», — говорится в заявлении главы государства.

Президент также добавил, что все военные США вернулись с операции, передает РБК.

Кроме того, Байден опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой изображены он, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности. В подписи к фотографии говорится, что они наблюдают за операцией по ликвидации аль-Курайши.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщил, что аль-Курайши был убит в ходе рейда.

The New York Times пишет, что трехэтажный дом, где находился глава ИГ, получил серьезные повреждения. Газета, ссылаясь на слова высокопоставленного военного отмечает, что они были вызваны скорее всего тем, что глава ИГ совершил самоподрыв. В операции, по данным издания, участвовали два десятка спецназовцев, военные вертолеты, дроны.

Аль-Курайши был избран главой ИГ в октябре 2019 года, после того как террористическая организация подтвердила смерть своего предыдущего лидера, Абу Бакра аль-Багдади. Пентагон сообщал, что спецоперация проводилась в провинции Идлиб, где располагалось убежище аль-Багдади. Штурм проводили силами спецназа, в нем были задействованы вертолеты.

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