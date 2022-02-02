Власти Беларуси не планируют открывать за рубежом участки для голосования на референдуме

Белорусские власти не станут открывать участки для голосования на предстоящем в конце месяце референдуме по соображениям безопасности.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

По его словам, решение об открытии участка для голосования при дипмиссии принимает руководитель загранучреждения, руководствуясь рядом факторов: от количества стоящих на консульском учете граждан до эпидемиологической ситуации.

"При этом абсолютный приоритет - обеспечение безопасности как голосующих граждан, так и членов комиссии, дипломатов и работников загранучреждения. В этой связи на сегодняшний день более трети загранучреждений не образовывали участки по причине незначительного количества граждан, находящихся на консульском учете", - сообщил пресс-секретарь.