Последнее обновление: 02.02.2022 15:04

С 1 февраля Беларусь ограничена в правах и привилегиях Орхусской Конвенции

Белорусские власти отказались восстановить регистрацию общественной экологической организации «Экодом», в связи с чем с 1 февраля были приостановление особые права и привилегии Беларуси в рамках Орхусской Конвенции.

«Теперь Беларусь не может быть членами в Президиуме Конвенции, занимать должности председателей органов Конвенции и проводить в стране совещания экспертов или межправительственные совещания по Конвенции», - говорится в сообщении пресс-службы Экодома.

Решение о приостановке прав и привилегий Беларуси было принято на 7-ой встречи сторон Орхусской Конвенции 21 октября. Тогда, факт ликвидации Экодома был признан формой преследования экоНГО за их деятельность.

Орхусская конвенция - это международное соглашение о доступе к экологической информации, участии общественности в принятии экологически значимых решений и о доступе к правосудию по этим вопросам. Её уникальность в том, что она занимается реализацией прав общественности, а не регулирует отношения государств или международных организаций.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование