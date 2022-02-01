Последнее обновление: 01.02.2022 11:52

Польша готова поставить Украине боеприпасы

Польша заявила в понедельник, 31 января, о готовности поставить соседней Украине боеприпасы в связи с угрозой российского вторжения.

Во вторник, 1 февраля, ожидается визит в Киев главы польского правительства Матеуша Моравецкого, передает DW.

Как сообщило агентство PAP, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил в понедельник в Варшаве о том, что Польша может в любое время поставить Украине "десятки тысяч единиц боеприпасов для обороны".

В связи с массированным наращиванием российских войск у границ Украины, на Западе опасаются, что Кремль может планировать вторжение на ее территорию. Москва это отрицает. Также существуют предположения, что страхи нагнетаются Россией для того, чтобы убедить страны НАТО пойти ей на уступки в отношении предоставления новых гарантий безопасности.

На фоне стягивания Россией войск у границ Украины целый ряд стран уже объявили о предоставлении Киеву оборонительного вооружения и боеприпасов. Среди них – США, Великобритания, Чехия, страны Балтии, другие государства.



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