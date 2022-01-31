Минтранс Литвы: Польша располагает новой информацией о посадке борта Ryanair в Минске

Литва просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO) уточнить отчет о незаконных действиях властей Беларуси в отношении воздушного судна ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс, в связи с дополнительной информацией об инциденте, представленной Польшей.

Об этом в понедельник заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Мы просим ICAO выделить время на уточнение обстоятельств в связи с представленной Польшей дополнительной информацией, которая может оказать существенное влияние на правовую оценку происшествия", - сказал он.

По его словам, информация, которой располагает Польша, заставляет пересмотреть последовательность событий, передает ТАСС.

"Сначала было принято решение о посадке самолета в Минске, а потом стали поступать сигналы о бомбе на борту", - сказал Скуодис.

ICAO 17 января разослала странам-членам отчет о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Совещание по результатам расследования запланировано на 31 января. На нем Совет ICAO не только рассмотрит доклад и предпримет соответствующие действия, но и обсудит запрос Беларуси о законности наложенных на нее в связи с вышеупомянутым событием санкций других государств.