Последнее обновление: 03.12.2021 12:43

Лукашенко потребовал от правительства выполнять обязательства по госдолгу

На фоне введенных США санкций против белорусского госдолга Лукашенко потребовал от правительства сохранить репутацию Беларуси как безукоризненного плательщика.

Об этом он заявил на совещании по социально-экономическому развитию страны, в ходе которого обсуждалась ситуация с государственным долгом и планами по его погашению.

"Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию", - заявил Лукашенко.

Минфин США в четверг ввел санкции в отношении государственных долговых обязательств Беларуси, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней.

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