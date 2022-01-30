ФРГ утратила доверие из-за позиции по Украине

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер полагает, что сдержанная позиция властей Германии по вопросу украинского кризиса привела к потере репутации и доверия к ФРГ со стороны ряда партнеров.

В опубликованном в воскресенье интервью агентству ДПА Ишингер выразил мнение, что «неуклюжесть» германских властей в вопросе поставок оружия Украине и позиция относительно газопровода «Северный поток - 2» привели к тому, что США и другие союзники видят сейчас ФРГ «в плохом свете», передает ТАСС.

«Германия уже утратила доверие ряда партнеров или рискует его потерять», - считает глава Мюнхенской конференции. Вместе с тем Ишингер заметил, что все то, что было сказано о Германии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве, а также написано в международной прессе за последние несколько дней, вызвало у него «страх и тревогу».

«Были некоторые неловкости. Я не думаю, что это непоправимо. Однако ущерб репутации уже нанесен», - подчеркнул он. В этом контексте Ишингер утверждал, что сдержанная позиция властей Германии играет на руку России. «Безусловно, в Москве точно зафиксировали колебания различных немецких политиков», - отметил он.

Причина подобного положения Германии в настоящее время, по мнению Ишингера, связана в том числе с позицией федеральных властей относительно «Северного потока - 2». В частности, он полагает, что проект является «бельмом на глазу» внешней политики Германии. Кроме того, Ишингер подверг критике до сих пор не принятое властями решение касательно передачи Эстонией Киеву произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. «Давайте, пожалуйста, оставим решать это эстонцам», - заключил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее издание «Шпигель» сообщало, что Соединенные Штаты начинают рассматривать Германию как «ненадежного партнера» из-за сдержанной позиции властей ФРГ по вопросу украинского кризиса. Такая оценка содержалась в конфиденциальном письме посла Германии в США Эмили Хабер, которое она направила в МИД ФРГ. Хабер писала, что не только средства массовой информации, но и Конгресс США рассматривают Берлин в качестве тормоза, когда дело доходит до санкций. Более того, как указывало издание, еще одной причиной разочарования администрации США является отказ Берлина поставлять оружие Украине.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ «ясных сигналов» в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в «предательстве друзей».