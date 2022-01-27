Парламент лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.

«Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности», — сообщила сенатор Ляззат Сулеймен.

Сенат также выступил с инициативой изменить статус первого президента Казахстана — елбасы, которым обладает Нурсултан Назарбаев. Он предлагает больше не согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики, передает РБК.

Статус первого президента закреплен в соответствующем законе, принятом в 2000 году. Необходимость согласования с ним государственной политики была закреплена поправками 2010 года.

Законопроект о внесении изменений в законодательные акты, связанные со статусом первого президента, был одобрен мажилисом (нижней палатой) 19 января и поступил на рассмотрение в сенат. В числе поправок — в законе об Ассамблее народа Казахстана (консультативном органе при президенте) исключается пожизненное право елбасы возглавлять ее, в законе о Совете безопасности — пожизненное право возглавлять Совбез. Этот законопроект сенат одобрил, внеся еще одну поправку — об отмене необходимости согласования с Назарбаевым основных направлений политики.

Ранее сообщалось, что парламент сохранит за Назарбаевым «в силу его исторической миссии» пожизненное право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов. Кроме того, он сможет входить в состав Конституционного совета республики, отмечало издание.

Первый президент Казахстана ушел в отставку в 2019 году. При этом он сохранил за собой пост председателя Совета безопасности страны. 5 января, после начавшихся в стране протестов, действующий президент Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза. Впервые после протестов Назарбаев обратился к гражданам 18 января. Тогда он назвал себя пенсионером и отметил, что еще в 2019 году передал полномочия Токаеву.