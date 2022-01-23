Последнее обновление: 23.01.2022 10:44

МИД Украины: Заявления Германии идут вразрез с ее поддержкой Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что заявления Германии идут вразрез с ее поддержкой Украины и не соответствуют уровню отношений стран.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности через предоставление разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», - написал в субботу министр на странице в «Твиттере».

По его словам, в настоящий момент как никогда важно единство Запада в отношении России. Вместе с тем он поблагодарил Германию за уже оказанную поддержку, а также за дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

«Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», - добавил глава украинского МИД.

В пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не считает вариант с поставками оружия на Украину приемлемым. Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не поставляет Украине оружие.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что передача Украине вооружения не будет эффективной мерой для урегулирования конфликта в Донбассе. Вместо этого Берлин передаст Киеву полностью укомплектованный мобильный госпиталь.

В свою очередь командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, выступая перед экспертами индийского Института оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара (IDSA), указал, что Крымский полуостров ушел и никогда не вернется в состав Украины. Он так же считает, что Украине для вступления в НАТО необходимо соответствовать всем требованиям альянса, а в настоящий момент это невозможно из-за ситуации в Донбассе.

Кроме того, Германия запретила Эстонии передавать Украине произведенные в ГДР 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

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