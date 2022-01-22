Демсилы Беларуси представили свое видение действий на конституционном референдуме

Демократические силы Беларуси 21 января 2022 года на пресс-конференции в Вильнюсе представили общую стратегию действий на референдуме по внесению поправок в Конституцию РБ.

Для ее реализации Офис Светланы Тихановской, Координационный совет оппозиции, Народное антикризисное управление, а также гражданские инициативы "Честные люди", "Зубр" и платформа "Голос" объединили свои усилия и создали оперативный штаб демсил.

Предложенная стратегия предусматривает, граждане в день референдума приходят на участки для голосования и бросают в урну недействительны бюллетень, перечеркнув оба предложенных варианта. Далее белорусам предлагают подтвердить свои действия на платформе "Голос", которая активно использовалась для альтернативного подсчета голосов на президентских выборах 2020 года.

Светлана Тихановская на пресс-конференции назвала референдум нелегитимным и не способным решить политический, экономический и гуманитарный кризис.

"Это не выбор "за" и "против", это просто предложение выбрать между Лукашенко и Лукашенко", - считает Тихановская.

Она напомнила, что накануне демсилы направили письма международным партнерам, призывая не признавать референдум и усилить давление на режим в случае продолжения репрессий.