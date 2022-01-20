Госдепартамент США выразил поддержку спортсменам и народу Беларуси

Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея провела встречу с шестью белорусскими спортсменами, представляющими Белорусский фонд спортивной солидарности.

В состав группы входила Кристина Тимановская, сообщила пресс-служба Госдепа. Имена других участников встречи не сообщаются.

«В ходе встречи Зея выразила восхищение мужеством белорусских спортсменов, столкнувшихся с репрессиями за реализацию своего права на свободу мнения. Она заявила о решительной поддержке Соединенными Штатми демократических стремлений белорусского народа, а также о приверженности привлечению к ответственности лиц, ответственных за злоупотребления в отношении беларусов как в стране, так и за рубежом», - говорится в сообщении.