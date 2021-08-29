Последнее обновление: 29.08.2021 10:28

SpaceX отправила 23-ю грузовую миссию к МКС

Компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 отправила грузовой космический корабль Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС).

Запуск был произведен на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида в ночь на воскресенье, 29 августа. Стыковка модуля Cargo Dragon с МКС в рамках 23-й транспортной миссии запланирована на 30 августа.

Для запуска SpaceX в четвертый раз использовала первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая затем была успешно посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Это была первая посадка на новую платформу A Shortfall of Gravitas (“Недостаток авторитета”).

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