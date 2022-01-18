Арабская коалиция ответила на удары хуситов по Абу-Даби авианалетами на Йемен

После атаки с помощью беспилотников в Абу-Даби, приведшей к гибели нескольких человек, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран заявила о начале авиаударов по удерживаемой йеменскими повстанцами-хуситами столице Йемена Сане.

Как сообщило в ночь на вторник, 18 января, официальное саудовское информагентство Saudi Press Agency, налеты на Сану производятся "в ответ на угрозу и исходя из военной необходимости".

Официальный представитель коалиции бригадный генерал Турки Аль-Малики охарактеризовал удары хуситов как "враждебные нападения террористов", подчеркнув, что "виновные в них должны быть привлечены к ответственности", поскольку "представляют угрозу для региональной и международной безопасности".

Несколькими часами ранее йеменские повстанцы заявили о "военной операции", проведенной на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По сообщению местной полиции, объектами нападения были три бензовоза - они взорвались и загорелись. Кроме того, на строительной площадке близ аэропорта Абу-Даби произошел небольшой пожар, который удалось потушить. В результате атаки погибли три человека - один пакистанец и два гражданина Индии, еще шесть человек получили ранения.

Власти ОАЭ и других стран, в частности США, Франции и Великобритании, а также ООН осудили нападения в Абу-Даби. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон будет работать с ОАЭ и другими союзниками, чтобы "привлечь хуситов к ответственности". Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал нападение угрозой "безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и региональной стабильности". Глава британского МИД Лиз Трусс заявила в Twitter о "террористических актах".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, также осудив нападение на Абу-Даби, призвал все стороны конфликта проявлять сдержанность.