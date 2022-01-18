Россия эвакуирует дипломатов из Украины

Дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, передает РБК.

При этом источник издания уточнил, что 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — покинули Украину еще 5 января. Еще около 30 человек в ближайшее время покинут консульства в Киеве и во Львове, добавил он.

Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — отмечается в заявлении.

Там также уточнили, что президент России Владимир Путин все еще не принял окончательного решения о «вторжении» на Украину.

Ситуация на границах Украины обострилась осенью прошлого года, когда несколько иностранных СМИ сообщили о подготовке Россией «вторжения». В Кремле все обвинения неоднократно отрицали и отмечали, что перемещения войск по территории России — это ее внутреннее дело. Президент Владимир Путин, в свою очередь, говорил об усилении активности НАТО у российских границ.

В середине декабря российский МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Они содержали пункт о нерасширении альянса на восток, в частности об обязательстве не принимать в состав блока Украину и Грузию. Переговоры по ним с Вашингтоном и НАТО состоялись 10 и 12 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров заявил, что они прошли неудачно.