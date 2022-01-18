Евросоюз вновь призвал освободить Навального

В первую годовщину ареста и заключения под стражу российского оппозиционного политика Алексея Навального Евросоюз вновь призвал Москву "к его немедленному и безусловному освобождению".

Напомнив, что Навальный был арестован, вернувшись в Россию по завершении лечения в Берлине "после попытки его убийства на российской территории", верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил в понедельник, 17 января, что Брюссель "осуждает тот факт, что российская судебная система продолжает использоваться против господина Навального, которому предъявлены новые уголовные обвинения".

Как указано в обращении Борреля, Европейский Союз открыто заявляет о том, что считает политически мотивированным как судебное преследование Навального, так и вынесенный ему приговор: "Мы вновь призываем российские власти к его немедленному и безусловному освобождению без задержки и к исполнению обеспечительной меры Европейского суда по правам человека в отношении характера и риска для жизни господина Навального", передает DW.

Подчеркнув, что ЕС по-прежнему самым решительным образом осуждает покушение на жизнь Навального с помощью боевого химического вещества группы "Новичок", глава европейской дипломатии призвал РФ "расследовать это покушение в условиях полной открытости и без дальнейшего промедления, а также всесторонне сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)".

Европейский Союз также осуждает "планомерную дезинформационную кампанию в российских государственных СМИ", направленную против Алексея Навального и его сторонников. Жозеп Боррель указал на преследование членов сети организаций российского оппозиционера, в том числе арест бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. "Мы призываем российские власти освободить ее безотлагательно и безусловно", - говорится в документе.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. За этим последовало признание Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов Навального "экстремистскими" организациями.