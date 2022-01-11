Последнее обновление: 11.01.2022 17:38

Власти Беларуси обвиняют Польшу в монтаже записи переговоров с пилотом Rуanair

Следственный комитет Беларуси утверждает, что представленная ранее Польшей запись переговоров диспетчера Национального аэропорта и пилота самолета авиакомпании Ryanair смонтирована и имеет признаки модификации.

"В указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает о признаках модификации и цифровой обработки звукозаписи", - заявил замначальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько в эфире белорусского ТВ.

Как сообщалась, Польша разместила в сети запись переговоров диспетчера с пилотом самолета авиакомпании Ryanair, который власти Беларуси принудительно посадили в Минске, арестовав затем сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку России, Софию Сапегу. Согласно записи и показаниям диспетчера в диспетчерской в Минске во время инцидента с самолетом Ryanair находился офицер белорусского КГБ, который, собственно и руководил переговорами с белорусской стороны.

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