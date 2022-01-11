В Беларуси вводится уголовная ответственность за участие в незарегистрированных организациях

В Беларуси через 10 дней вводится уголовная ответственность за участие в незарегистрированных или ликвидированных общественных организациях или партиях.

Соответствующий закон, вносящий поправки в Уголовный кодекс, опубликован на Национальном правовом портале. Согласно документу УК РБ дополняется статьей 193 (1) ««Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности».

«Организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, а равно организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 423(1) настоящего Кодекса, – наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет», - гласит статья.

Статья дополнена следующим разъяснением:

«1. Под участием в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда в настоящей статье понимаются действия, направленные на достижение целей указанных партии, объединения, организации или фонда, в том числе определенных в их уставных и иных документах.

2. Действие настоящей статьи не распространяется на организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа о приостановлении их деятельности, которые направлены на устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности, а также на организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, связанные с их государственной регистрацией в установленном порядке.

3. Лицо, добровольно прекратившее действия, предусмотренные настоящей статьей, и заявившее об этом государственным органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Данное положение не распространяется на лиц, совершивших аналогичные действия в течение двух лет после добровольного прекращения действий, предусмотренных настоящей статьей.».