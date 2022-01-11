Опубликован текст закона о геноциде белорусского народа

В Беларуси через 10 дней вступит в силу закон «О геноциде белорусского народа», текст которого опубликован на Национальном правовом портале.

«…принят в целях сохранения памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период… и направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей белорусского народа, установления действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период», - говорится в преамбуле к документу.

«Совершенные нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период злодеяния, направленные на планомерное физическое уничтожение белорусского народа путем убийства и иных действий, признаваемых геноцидом в соответствии с законодательными актами и нормами международного права, являются геноцидом белорусского народа», - гласит статья 1 закона.

Согласно документу, публичное отрицание геноцида или отрицание в СМИ либо интернете наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Эти же действия, совершенное лицом, ранее судимым за отрицание геноцида белорусского народа, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Совмину помимо прочего поручено принять меры по признанию и осуждению геноцида белорусского народа на международном уровне.