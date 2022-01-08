Последнее обновление: 08.01.2022 16:27

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва посольств Армении и Беларуси в Москве

Неизвестные заявили об угрозе взрыва посольств Армении и Беларуси в Москве, требуя вывести войска с территории Казахстана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Беларуси пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, здания были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

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