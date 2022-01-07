США сомневаются в законности запроса Казахстана о вводе сил ОДКБ

У США есть «вопросы» относительно легальности запроса властей Казахстана ввести миротворческие силы ОДКБ в страну во время массовых беспорядков, заявила представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«У нас есть вопросы о характере этой просьбы и о том, было ли это законное приглашение или нет. Пока мы этого не знаем», — рассказала она, отметив, что правительство США внимательно отслеживает сообщения о вводе миротворцев ОДКБ в Казахстан, передает РБК.

Токаев также 5 января обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь. «Это подрыв целостности государства и, самое главное, это нападение на наших граждан», — оценил он. В ночь на 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о решении ОДКБ ввести коллективные миротворческие силы в Казахстан в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности. Эта статья предусматривает незамедлительное предоставление помощи (включая военную) государству из-за нападения извне.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что миротворцы пробудут в Казахстане «непродолжительный период» времени. Какой именно непродолжительный период — несколько дней, либо несколько недель — это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане», — указал он. Зась также отметил, что миротворцы ОДКБ вправе применять оружие для защиты охраняемых объектов, однако они не будут принимать участие в разгонах демонстраций.