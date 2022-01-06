Белорусские военные будут охранять объекты в Казахстане

Беларусь окажет помощь Казахстану по урегулированию ситуации в стране, отправив своих военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ.

"Беларусь с пониманием относится к просьбе Казахстана. В настоящее время происходящее в этой стране можно назвать внешней гибридной агрессией. Ситуация развивается по уже привычному сценарию цветной революции, в результате чего неконституционными методами внешние и связанные с ними внутренние силы пытаются уничтожить законную власть. Мы с негодованием и горечью наблюдаем, как в казахстанских городах террористы захватывают здания с оружием, идут бои между подготовленными за рубежом бандами и силами правопорядка, гибнут люди», - заявил сегодня госсекретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович.

«Считаю, что нам нужно оказать помощь братскому народу Казахстана, не допустить эскалации ситуации. В том числе с направлением туда миротворческих сил», - отметил он.

При этом Вольфович заверил, что белорусские военнослужащие будут направлены в Казахстан не воевать против мирных граждан, а напротив, для их защиты и охраны объектов.