Токаев поручил силовикам срочно найти виновных в беспорядках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству страны ряд срочных поручений на фоне беспорядков в Алма-Ате.

Как сообщается на сайте президента Казахстана, вооруженным силам и силовым структурам поручено повысить боевую готовность и оснащенности, а также поддержать моральный дух военнослужащих, передает РБК.

Токаев распорядился создать специальную следственную группу для выявления причин беспорядков и привлечения к уголовной и административной ответственности виновных. Он также пообещал финансовую поддержку семьям погибших сотрудников полиции и ВС.

Нацбанку и Агентству Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРФР) поручено обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков.

Также, президент Казахстана требует принять меры по защите диппредставительств, субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

Помимо этого Токаев поручил оценить ущерб от беспорядков, приступить к восстановлению административных зданий, соцобъектов, домов, стабилизировать работу коммунальных служб и общественного транспорта, а также оказать господдержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.

По данным Минздрава Казахстана, более 1 тыс. человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане, из них почти 400 госпитализированы.

«Свыше тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 6 января официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек сообщила, что в ходе штурма административных зданий в городе и его окрестностях были убиты десятки участников беспорядков.

По ее словам, минувшей ночью были предприняты попытки захвата административных зданий, в том числе департамента Алма-атинской полиции и районных управлений полиции.

По данным МВД на 5 января, в ходе беспорядков погибли 8 сотрудников правоохранительных органов, более 300 пострадали.