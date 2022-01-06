В Белом доме назвали безумными заявления о роли США в протестах в Казахстане

Предположения о том, что США могут стоять за вспыхнувшими в Казахстане масштабными протестами — безумны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

«(Появились) безумные российские утверждения о том, что за этим стоят США. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это неправда», — сказала Псаки.

По ее словам, США следят за ситуацией в Казахстане и призывают протестующих к мирным действиям, а власти — к сдержанности, передает РБК.

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне двукратного повышения цен на газ. В крупнейшем городе страны Алма-Ате демонстранты захватили областную администрацию, резиденцию президента и аэропорт, ворвались в редакции нескольких телеканалов. Был разграблен оружейный магазин. Из-за беспорядков отключен интернет и система безналичной оплаты. Президент Казахстана ввел в стране режим чрезвычайного положения.