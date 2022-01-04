Погранстража Польши подписала контракты на установку заграждения на границе с Беларусью

Польская погранохрана подписала три договора с подрядчиками на строительство заграждения на границе с Беларусью.

Об этом заявил во вторник на брифинге замглавы МВД Польши Мачей Вонсик, передает ТАСС.

"Сегодня пограничная охрана подписала договоры", - сказал он, подчеркнув, что подписано "три крупных договора о строительстве заграждения".

По его словам, протяженность заграждения составит 186 км. Строительство будет одновременно вестись на четырех участках. Потребуется 50 тонн стали.

Польша сообщила о планах строительства на границе с Белоруссией пятиметрового забора, оснащенного современными средствами наблюдения, на фоне миграционного кризиса. На этот проект из польского бюджета будет выделено почти 1,5 млрд злотых (свыше $370 млн). Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.