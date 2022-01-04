Опубликованы поправки в Налоговый кодекс РБ на 2022 год

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликованы поправки в Налоговый кодекс Беларуси, вступившие в силу с 1 января 2022 года.

Компиляцию новшеств публикует Reform.by.

В обновленном кодексе вводится НДС на продажу товаров зарубежными интернет-магазинами. Данное положение вступает в силу с 1 июля. Иностранные магазины должны будут становиться на учет, если их продажи в Беларуси превышают 10 тыс. евро без учета НДС. Такие же условия действуют для компаний, оказывающих электронные услуги, которые уже несколько лет платят НДС.

Налоговый кодекс дополнен статьей 73-1 «Камеральная проверка соответствия расходов доходам физлица». Она проводится путем сопоставления сумм доходов и расходов физического лица. Проверка может проводиться за месяц, несколько месяцев и за десять полных лет. Основанием для нее может стать письменный запрос органов госконтроля, внутренних дел, госбезопасности, прокуратуры и Следственного комитета. Также она может проводиться по поручению министра по налогам и сборам, его заместителей, руководителей ИМНП по областям и Минску, их заместителей. Предварительным этапом проверки устанавливается наличие или отсутствие превышения расходов над доходами. Последующий этап проверки проводится, если превышение расходов над доходами составит 500 и более базовых величин, исходя из размера БВ, установленного на день такого превышения. В этом случае у физлиц будут требовать пояснения об источниках доходов.

В обновленном кодекс увеличен лимит по определению крупных плательщиков. Ими являются организации, имеющие выручку более 207 млн рублей (ранее 180 млн), а также уплатившие более 16,2 млн рублей (ранее 14 млн рублей).

Областные Советы депутатов и Мингорсовет получили право увеличить ставку налога на прибыль на 2 п.п. для отдельных катеорий плательщиков, которые полностью уплачивают налог на прибыль в местный бюджет. Исчисление налога на прибыль по увеличенным ставкам производится с 1 января года, следующего за годов, в котором принято соответствющее решение. Однако это положение не будет действовать, если решение облсоветы примут до 31 марта 2022 года. В соответствии с такими решениями повышенная ставка будет действовать с 1 января 2022 года.

В кодекс появилось обязательство физлиц, получающих доходы от реализации ягод, грибов, орехов и другой дикорастующей продукции, их сбора и сдачи организациям, платить подоходный в случае, если в год они получат от этой деятельности доход превышающий 200 базовых величин (6,4 тыс. рублей в 2022 году). С суммы превышения придется заплатить 10%.

Сумму не облагаемых подоходным налогом доходов, полученных в результате дарения, в новом кодексе подняли с 7 521 рубля до 8 078 рублей.

Сумму необлагаемых доходов от организаций и предпринимателей по месту основной работы увеличили с 2 272 до 2 440 рублей для каждого места работы. Речь идет о доходах, которые не являются вознаграждением за исполнение трудовых или иных обязанностей. От иных организаций можно будет получить не 150, а 161 рубль.

Безвозмездная (спонсорская) помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, не будет облагаться налогом для сумм в размере до 16 142 рублей, а не 15 030, как ранее.

Размер стандартного налогового вычета увеличивается со 126 до 135 рублей при получении дохода в сумме не более 817 рублей в месяц, а на ребенка до 18 лет или каждого иждивенца — с 37 до 40 рублей. Увеличиваются и другие налоговые вычеты.

Появилась ставка подоходного налога для физлиц в размере 20%. Она будет взиматься с сумм превышения расходов над доходами, выявленных налоговыми органами. Такая же ставка будет применяться при установлении контролирующим органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц налоговым агентом. Третий случай применения ставки в 20% — установление контролирующим органом факта регистрации в СККС суммы дохода в виде выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) на физическое лицо, которому фактически выплата не осуществлялась.

В Кодексе появилась статья 216-1. Она предусматривает, что налоговые агенты раз в квартал будут предоставлять налоговую декларацию по подоходному налогу с физлиц в налоговые органы. Декларация будет предоставляться в электронной форме. Обязанность предоставлять декларацию для налоговых агентов предполагается ввести с 1 января 2023 года.

В документе также устанавливаются фиксированные ставки налога на собак. Если ранее они были привязаны к базовым величинам, то теперь определены в 46,5 рубля за потенциально опасную породу и 9,3 рубля за остальные породы.

Право применять УСН в соответствии с проектом лишаются нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокаты. Также лишаются права применять упрощенную систему ИП, оказывающие услуги за исключением: туристической деятельности; деятельности в сфере здравоохранения; деятельности сухопутного транспорта; услуг по общественному питанию; деятельности в области компьютерного программирования.

Организации будут иметь право перейти на УСН, если их штат не превышает 50 человек (ранее 100), валовая выручка нарастающим итогом за девять месяцев не превышает 1 612 500 рублей (ранее 1 623 479 рублей).

Потолок годовой выручки для организаций и ИП за год установлен в 2,15 млн рублей и 500 тыс. рублей, соответственно.

Изменяются ставки налога при УСН. Основная ставка составит 6%. При этом 16% нужно будет платить по некоторые внерелизационным доходам, а также ИП, если они получили выручку от организаций, руководителями, участниками и собственниками имущества которых они являются, либо их близкие родственники и свойственники.

Ведение учета в книге учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения разрешается организациям с численностью не более 15 человек и выручкой не более 900 тыс. нарастающим итогом.

Налоговым кодексом отменяется льгота на уплату налога на недвижимость за квартиры в многоквартирных домах. Налог исчисляется, исходя из расчетной стоимости квадратного метра, которая устанавливается в Налоговом кодексе. Физлицо получает право предоставить в налоговый орган заключение о независимой оценке рыночной стоимости, которая будет использоваться для определения налоговой базы. Ставка налога для физлиц определяется в 0,1%. В кодексе определены расчетные стоимости квадратного метра на 1 января 2019, 2020, 2021 и 2022 года. Например, для Минска такая стоимость квадратного метра жилых помещений в многоквартирном и блокированном жилом доме определена в 810 рублей, а в областных центрах — в 680 рублей. Предлагается, что физлица должны будут уплатить налог на недвижимость и земельный налог за 2022 год в следующем порядке: до 15 ноября придется внести авансовый платеж на основании извещения, направленного не позднее 1 сентября 2022 года. Авансовый платеж уплачивается в размере 50% исчисленных за 2022 год сумм налога на недвижимость и земельного налога. Затем не позднее 15 ноября 2023 года нужно будет доплатить налог на недвижимость и земельный налог на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2023 года.

Льгота по налогу на первую квартиру сохраняется только для лиц пенсионного возраста, инвалидов, несовершеннолетних детей, недееспособных лиц, военнослужащих, участников ВОВ и приравненных к ним, а также проходящих альтернативную службу.

Увеличены ставки сбора за ремесленную деятельность и оказание услуг в сфере агроэкотуризма. Для агроэкотуризма он составит 31 рубль в месяц за каждую усадьбу. Ежемесячно платить сбор нужно будет с 1 марта 2022 года, если он перед этим был полностью уплачен за 2022 год.

Как обычно, увеличены ставки акцизов и единого налога. Так ставка единого налога за сдачу в наем физлицами жилых помещений составит 36,8 рубля (+4 рубля) в Минске за одну комнату, в областных центах — 34,5 рубля.

Кодексом предусмотрено, что единый налог и ИП и иных физических лиц утрачивает свое действие с 1 января 2023 года, как и сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

В Налоговом кодекс также вводится налог на профессиональный доход. Данная глава вступает в силу с 1 января 2023 года.

В соответствии с кодексом плательщиками налога на профессиональный доход будут признаваться физлица. Совмин должен будет установить перечень видов деятельности, на которые будет распространяться возможность уплаты данного налога.

Объектом налогообложения будет признаваться профессиональный доход, полученный от источников в Беларуси, за ее пределами, а также в отношении имущества, расположенного на территории страны.

Уплата налога на профессиональный доход будет заменять подоходный налог с физлиц и сбор за осуществление ремесленной деятельности, а также обязательные страховые взносы в ФСЗН.

Плательщики налога будут вести электронный документооборот через приложение «Налог на профессиональный доход». Чтобы начать платить налог на профессиональный доход, физлицо должно будет установить приложение и проинформировать через него налоговые органы о применении налога. Порядок использования приложения будет установлен Совмином. Налоговый орган сообщит физлицу, если выбранный вид деятельности не попадает под уплату налога.

Налоговой базой признается денежное выражение полученного профессионального дохода, включая предварительную оплату, аванс, задаток, уменьшенного на сумму налогового вычета. Он составит 2000 рублей. Налоговый вычет будет применять налоговый орган самостоятельно. Также будут учитываться доходы в натуральной форме. Налоговая база будет определяться отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные ставки. Доходы будут учитываться нарастающим итогом с начала налогового периода.

Ставка налога составит 10%. Если доход от организаций и ИП в течение года превысит 60 тыс. рублей, то налог будет взиматься по ставке 20%.

Платить налог нужно будет раз в месяц. Налоговые органы будут выставлять счета через приложение не позднее 10 числа месяца. Уплатить его нужно до 22 числа. При этом плательщик сможет через приложение предоставить налоговым органам право автоматически списывать налог с его счета.