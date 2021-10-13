Последнее обновление: 13.10.2021 10:49

Налоговики РБ взыскали 2,5 млн. рублей подоходного налога после проверок в I полугодии

В 1-м полугодии 2021 года налоговыми органами проведено 479 проверок, по результатам которых только подоходного налога предъявлено к уплате на общую сумму свыше 2,5 млн. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба МНС РБ.

«Выявление и пресечение нарушений, связанных с выплатой заработной платы «в конвертах», уже не первый год является одним из направлений, отрабатываемых налоговыми органами… …государственный контроль, осуществляемый налоговой службой, сконцентрирован на плательщиках, умышленно нарушающих законодательство и использующих схемы уклонения от уплаты налогов, и заключается в противодействии теневой экономике», - предупреждает МНС.

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