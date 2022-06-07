Власти РБ решили не применять повышенные ставки налога на недвижимость и землю

Белорусские власти приняли решение приостановить применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на решение оперативно-ситуационного штаба при Совмине.

«По предложению правительства облисполкомы и Мингорисполком будут инициировать рассмотрение местными Советами депутатов неприменение увеличенных размеров ставок. Норма будет распространяться на плательщиков, вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень. Это позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики и оставить в обороте предприятий дополнительные денежные средства», - говорится в сообщении.