Последнее обновление: 04.01.2022 14:50

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

На юге Франции появился новый вариант коронавируса камерунского происхождения, следует из препринта исследования новой мутации, который опубликован на портале MedRxiv.

Согласно данным исследования, им заражены уже 12 человек. Первый случай инфицирования этим штаммом был выявлен еще 9 декабря, следует из сообщения Средиземноморского госпитально-университетского института (IHU Méditerranée Infection), опубликованного в Twitter.

Новый вариант обнаружили у пациента из коммуны Форкалькье в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Штамм получил название IHU и был зарегистрирован в GISAID (глобальная база данных геномов вирусов) как B.1.640.2, передает РБК.

В препринте отмечается, что на основе 12 зарегистрированных случаев слишком рано строить предположения о вирусологических, эпидемиологических или клинических особенностях этого варианта коронавируса.

Данное исследование пока является препринтом, то есть оно еще не прошло рецензирование в научных журналах и не получило оценку экспертного сообщества, которое бы установило истинность или ложность выводов исследования.

Полтора месяца назад в мире начал распространятся омикрон-штамм коронавируса. Впервые он был обнаружен в ЮАР 23 ноября в образцах, взятых у заразившихся 14–16 ноября. К концу декабря новый штамм, по данным Всемирной организации здравоохранения, проник более чем в 100 стран мира.

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