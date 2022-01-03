Гонконгское интернет-издание Citizen News прекращает свою деятельность из-за репрессий

Еще одно гонконгское продемократическое интернет-издание - Citizen News - прекращает свою деятельность.

Его самороспуск мотивирован "ухудшением свободы прессы" в этом специальном административном районе Китая, говорится в заявлении, размещенном в воскресенье вечером его редакцией на странице в Facebook, передает ТАСС.

"Мы с тяжелым сердцем объявляем, что Citizen News прекратит свою работу 4 января 2022 года. Сайт больше не будет обновляться и будет закрыт", - отмечается в публикации. "Наша лодка попала в шторм. В этой кризисной ситуации мы должны прежде всего обеспечить безопасность всех тех, кто находится на борту", - указывается в заявлении.

Китайскоязычный сайт Citizen News был основан пять лет назад группой из десяти видных журналистов. Портал быстро набрал популярность, а его штат увеличился до нескольких десятков репортеров. Они неоднократно публиковали материалы, в которых содержалась критика центральных властей КНР и правительства Гонконга.

В октябре прошлого года секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Крис Тан обвинил Citizen News в публикации недостоверных сведений, "вводящих читателей в заблуждение".

29 декабря полиция Гонконга заморозила активы оппозиционного интернет-издания Stand News и задержала семь бывших и действующих руководящих сотрудников в рамках расследования дела об угрозе национальной безопасности. Они подозреваются в сговоре с целью публикации "подстрекательских материалов", которые, как утверждается, направлены на разжигание ненависти и насилия в обществе. После арестов и обысков редакция сайта объявила о прекращении его работы.

В конце июня прошлого года полиция заморозила активы крупной оппозиционной газеты "Пинго жибао" (Apple Daily), арестовав несколько ее руководящих сотрудников. 15 декабря Верховный суд Гонконга издал постановление о ликвидации медиахолдинга Next Digital, который выпускал эту газету и принадлежал арестованному в конце 2020 года медиамагнату Джимми Лаю. Этот бизнесмен обвиняется в сговоре с внешними силами и нарушении нового закона о защите национальной безопасности, принятого летом 2020 года. Ему может грозить пожизненное заключение.