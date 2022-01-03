Израиль одобрил четвертую дозу вакцины от коронавируса

Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса: теперь все люди старше 60 лет, а также медицинский персонал должны пройти еще одну вакцинацию.

Об этом заявил глава израильского правительства Нафтали Беннет в воскресенье, 2 января, на пресс-конференции в Иерусалиме. Министерство здравоохранения утвердило разрешение на это ввиду распространения омикрон-варианта коронавируса, передает DW.

"Волна "омикрона" уже здесь, и мы должны защитить себя", - подчеркнул Беннет.

В четверг министерство здравоохранения Израиля одобрило четвертую прививку от коронавируса и для людей с ослабленной иммунной системой. Таким образом, Израиль стал одной из первых стран в мире, где была введена четвертая доза вакцины от COVID-19. Вскоре после этого четвертая кампания вакцинации была распространена на жителей домов престарелых и пациентов гериатрических центров в Израиле.