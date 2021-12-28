Совмин РБ опубликовал перечень СМИ-получателей бюджетной помощи в 2022 году

Белорусские власти опубликовали текст постановления №748 от 24 декабря 2021 года, которым утвержден перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2022 году будет оказана финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета.

Согласно документу, деньги белорусских налогоплательщиков достанутся следующим изданиям:

1. «Алеся».

2. «Беларускі гістарычны часопіс».

3. «Бярозка».

4. «Вместе!».

5. «Вясёлка».

6. «Журнал специального назначения».

7. «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне»).

8. «Знамя юности».

9. «Зорька».

10. «Літаратура і мастацтва».

11. «Маладосць».

12. «Мастацтва».

13. «Народная асвета».

14. «Народная газета».

15. «Нёман».

16. «Полымя».

17. «Родная прырода».

18. «Рэспубліка».

19. «СБ. Беларусь сегодня».

20. «Сельская газета».

21. «Спортивная панорама».